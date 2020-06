Iran, registrata una violenta esplosione a Parchin, vicino alla capitale Teheran: da quanto si apprende, l’esplosione si sarebbe verificata nei pressi di una base militare.

Teheran: una forte esplosione si verificata la scorsa notte. Come riporta Repubblica, la zona sarebbe la stessa di un sito militare sensibile. Da quanto si apprende, si tratterebbe della stessa zona identificata dalle intelligence occidentali come il luogo in cui l’Iran, oltre dieci anni fa avrebbe sperimentato dei test legati a programmi nucleari.

A prender parola su quanto accaduto è stato Davoud Abdi, le cui parole sono state riportate da Repubblica. Secondo il portavoce della difesa, l’esplosione si sarebbe verificata in un’area pubblica e non in una zona militare.

Iran: forte esplosione vicino a Teheran

L’esplosione, come si può vedere dalle immagini pubblicate su Twitter dai vari canali, ha provocato un enorme bagliore. A seguito dell’esplosione, si è alzata un’enorme colonna di fumo visibile da tutta la capitale. La situazione sembra però essere rientrata in poco tempo, come Abdi stesso ha fatto sapere.

Dalle parole del portavoce della Difesa, si apprende come le fiamme siano state domate immediatamente e, cosa più importante, non sembrano esserci state vittime causate dall’esplosione: “I nostri colleghi sono sul posto e stanno indagando l’incidente con attenzione”.

La zona di Parchin, come ricorda Repubblica, è molto nota alle intelligence occidentali. La convinzione, mai confermata dalle autorità locali, è quella che nei primi anni 2000 gli scienziati del posto avrebbero effettuato degli esperimenti su materiali altamente infiammabili ed esplosivi, destinati a una testata nucleare. Le autorità hanno sempre smentito.