Servizio clienti whatsapp: ecco tutti i numeri utili per risolvere i problemi senza attese interminabili. Basta un semplice messaggino ed il gioco è fatto.

Contattare i servizi clienti dei vari gestori telefonici, oggi, è decisamente più semplice rispetto al passato. C’è infatti anche un contatto whatsapp a disposizione per ognuno di esso, anche se non tutti sono a piena conoscenza di questa comodità.

Servizio clienti whatsapp: i numeri utili

Un modo per risolvere i problemi ma senza attese infine o problemi vari. Per quanto riguarda la Tim, il numero da contattare è 335.12.37.272. Si tratta di un account riservati ai clienti privati mobile, il quale permette di conversare con un BOT oppure, se necessario, direttamente con un consulente umano. Però attenzione: si può chiedere assistenze solo per il numero Tim associato al profilo Whatsapp che si sta usando.

Per la Vodafone, invece, il contatto è 349.91.90.190. Anche qui è possibile interagire sia con un’intelligenza artificiale che con un consulente vero. Per avviare una conversazione serve soltanto specificare il numeri per cui si chiede assistenza, ed entro 10 minuti arriva il codice di sicurezza per iniziare la conversazione.

Infine WidTre e in questo caso i numeri sono due. 388.00.00.159 o 393.00.00.159. La chiacchierata parte con un Bot che porta poi all’assistenza diretta dopo che è stato specificato il numero per cui si sta chiedendo assistenza. In questo caso il contatto è disponibile sia per numeri fissi che mobili.