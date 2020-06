Il Ministero della Salute ha pubblicato un avviso di sicurezza per due alimenti. Un salame all’aglio ed un salmone potrebbero essere nocivi.

Il Ministero della Salute continua ad essere vigile sulla sicurezza degli alimenti che arrivano sulla nostra tavola ogni giorno. Infatti, specialmente dopo la pandemia da Coronavirus, si sono irrigiditi i controlli sulla sicurezza dei prodotti alimentari, una scelta necessaria a causa dell’emergenza sanitaria planetaria.

Dopo gli ultimi controlli del Ministero della Salute, sono spuntati due prodotti che potrebbero essere nocivi per il nostro organismo. Andiamo quindi a scoprire quali sono questi prodotti e che rischio potrebbero comportare per la nostra salute in caso di assunzione.

Avviso di sicurezza per due prodotti sul mercato: un salame all’aglio ed un salmone

Così dopo le ricerche del Ministero della Salute, sono spuntati due prodotti che potrebbero essere nocivi per la nostra salute. Stiamo parlando del Salame Nostrano Dolce con Aglio della MARIGA GIUSEPPE & C. SAS e del Salmone norvegese affumicato della Starlaks.

Ma partiamo prima dal salame nostrano dolce con aglio. Infatti nel prodotto dell’azienda Giuseppe & C. SAS è risultata una positività alla Salmonella. Pertanto, lo stesso Ministero della Salute ha consigliato a tutti coloro che lo hanno acquistato, di NON consumare il prodotto e di renderlo alla consegna.

Mentre invece il secondo prodotto riguarda il Salmone norvegese affumicato della dittà Starlaks – Vegè. In merito alle analisi su questo prodotto, il ministero ha trovato la presenza del batterio L, monocytogenes. Anche per il Salmone della Starlaks, il consiglio che arriva direttamente dal Ministero è quello di non consumare il prodotto e di portarlo nuovamente al punto di vendita.

Così il Ministero della Salute rimane vigile sui prodotti che potrebbero essere dannosi per la salute, lanciando due nuovi avvisi di sicurezza.

L.P.

Per altre notizie di Cronaca Italiana, CLICCA QUI !