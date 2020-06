20 auto della Polizia impiegate, nel Regno Unito si teme per un attacco terroristico: diverse persone sono state accoltellate in un hotel

Tre persone sono state uccise e un presunto colpevole è stato sparato dalla polizia durante un attacco nel centro di Glasgow, nel Regno Unito. La polizia ha confermato che anche un ufficiale è rimasto ferito nell’incidente ed attualmente sta ricevendo cure in ospedale. Gli ufficiali armati sono entrati in un edificio vicino all’hotel Park Inn in West George Street, mentre i membri dello staff sono usciti con le braccia alzate, secondo i filmati dei testimoni pubblicati online.

Around 20 police vehicles, armed officers, sniffer dogs and riot shields are on the scene at West George Street in Glasgow. Lots of shouting and huge number of paramedics in hazmat suits @LBC pic.twitter.com/tY30DlToL3

— Fraser Knight (@Fraser_Knight) June 26, 2020