Coronavirus, il Covid-19 si comporta come la febbre spagnola: scende in estate e sale in inverno. Lo sostiene Ranieri Guerra, direttore aggiunto dell’Oms.

Il coronavirus si comporterà come la febbre spagnola: giù in estate e su in inverno. Lo riferisce Ranieri Guerra, direttore aggiunto dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, nel corso di un’intervista al programma ‘Agorà’ su Rai 3.

Coronavirus, Guerra: "Coronavirus come la febbre spagnola"

“La spagnola – riferisce l’esperto – calò con il sopraggiungere dell’estate e riprese ferocemente tra settembre e ottobre, facendo 50 mila morti durante la seconda ondata”. Ed è proprio quello che starebbe avvenendo adesso col Covid-19, come dimostra anche la picchiata della curva epidemiologica dopo i mesi tragici trascorsi.

In attesa di controprove – sperando chiaramente che i fatti smentiscano tali teorie – è comunque doveroso prepararsi prendendo tutte le precauzioni del caso. Una di queste è la vaccinazione anti-influenzale, come spiega il medico dell’Oms. “Vaccinarsi è un modo per affrontare meglio un’eventuale seconda ondata”, spiega l’esperto.

Perché il piano è già pronto per il post-estate: “L’Italia, come indicato dal Ministero della Salute, è pronta a vaccinare il 100% della popolazione. I vaccini saranno resi disponibili a settembre”. Nel frattempo Guerra diffida dal termine di ‘debolmente positivi’: “Guardo ai fatti e questi dicono che il genoma è lo stesso. Piuttosto la discesa coincide con l’estate”, ribadisce.

