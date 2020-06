Milano: scontro, in via Adige, tra un monopattino elettrico e un’automobile. Sul mezzo elettrico viaggiavano due ragazzine, una delle quali, è grave in ospedale.

Il casco di sicurezza, per i minorenni, è obbligatorio anche su questo tipo di mezzi. Lo scontro, in realtà, è avvenuto tre giorni fa, ma solo oggi sono arrivati in procura gli atti dell’accaduto. Come riporta La Stampa, un monopattino elettrico, con sopra due ragazze senza casco, viaggiava contromano nelle vie milanesi.

A Lainate, il mezzo elettrico si è schiantato contro la fiancata di un’autovettura che, da quanto si apprende, viaggiava a velocità contenuta. Il monopattino, sbucato da una strada laterale, contromano, si è scontrato con l’auto con le due ragazze rimaste coinvolte.

Milano, incidente col monopattino elettrico: una ragazza è grave

Subito dopo l’incidente, è scattato l’allarme. Se in un primo momento entrambe le ragazze sono state trasportate in ospedale con “codice giallo”, le condizioni della quindicenne, ovvero della ragazza che non era alla guida del mezzo, sono drasticamente peggiorate.

Al momento, la ragazza è ricoverata presso il reparto di Rianimazione e, ancor’oggi, la prognosi è strettamente riservata. Il mezzo elettrico, come riporta La Stampa, è stato invece sottoposto a sequestro. Si attendono aggiornamenti sul caso.

F.A.