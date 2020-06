Secondo le previsioni meteo, tornano a schizzare in aria le temperature nel weekend. Arriva una fiammata africana che alverà i valori termici.

L’alta pressione è’ pronta ad invadere l’Italia, con correnti caldi di matrice Nordafricana pronti a circolare nel nostro paese. Così, secondo le previsioni meteo, nel weekend i termometri esploderanno, con temperature pronte a superare la media stagionale.

Ma le correnti nordafricane non saranno le uniche sulla penisola. Infatti in Italia continuano a stazionare l’aria fresca, specie quella che scende dalle vette alpine. Così il contatto tra le due correnti provocherà nuove instabilità sulla penisola. Come nel corso di questo venerdì pomeriggio, dove assisteremo a rovesci ed improvvisi temporali, specialmente sulle vette appenniniche ed in Trentino Alto Adige.

Scendendo più in basso, però, tornerà la stabilità con temperature pronte a toccare massime di 32°. Andiamo, quindi, a vedere cosa ci aspetterà nella giornata odierna dal punto di vista meteorologico.

Meteo, weekend di fuoco: aumentano le temperature sulla penisola

Arriva, in maniera del tutto inaspettata, un caldo africano sulla nostra penisola. Un ribaltone improvviso, specialmente se si pensa che fino a qualche settimana fa, erano diverse le precipitazioni su tutto lo stivale. Adesso una corrente calda Nordafricana è pronta a scaldare il clima, con temperature pronte a sfondare la porta dei 32°. Andiamo quindi ad osservare la situazione meteo sui tre settori italiani.

Sulle regioni del Nord Italia avremo un’alternanza tra cielo soleggiato e nuvolosità irregolare. Infatti se su gran parte del settore splenderà il sole, su Valle d’Aosta e Trentino Alto-Adige continueranno a registrarsi temporali ed improvvisi rovesci. Nonostante ciò, su tutto il settore tornano ad aumentare le temperature, con massime tra i 27 ed i 31 gradi.

Invece sulle regioni del Centro Italia avremo bel tempo su tutto il settore. Il sole tornerà protagonista anche sulle coste tirreniche. Mentre invece, al pomeriggio, bisognerà fare molta attenzione su basse Marche e Abruzzo, visto che potranno verificarsi improvvisi acquazzoni o addirittura temporali. Anche qui le temperature faranno registrare un rialzo, con massime tra 28 e 32 gradi.

Infine sulle regioni del Sud Italia, secondo le previsioni meteo, avremo un cielo sereno per tutta la durata del weekend. Il sole non verrà disturbato da nessuna nuvola nel corso del giorno, anche se durante la sera qualche addensamento ricoprirà i cieli interni. Aumento di temperature anche sul settore meridionale, con massime che oscilleranno tra i 27 ed i 32 gradi.

L.P.

