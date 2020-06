Lutto nel calcio, è morto William Negri: vinse lo scudetto col Bologna nel 1964 al termine di una splendida e indimenticabile cavalcata.

Lutto nel mondo del calcio. All’età di 84 anni, infatti, si è spento William Negri, ex portiere della Nazionale italiana che nel 1964 vinse addirittura uno scudetto con il grande Bologna. L’ex estremo difensore originario di Bagnolo San Vito, che era meglio noto come ‘Carburo’ per la sua collaborazione anche all’interno del distributore di benzina di famiglia, è morto questa mattina nella struttura del Mantovano che lo ospitava da molti anni a causa di una lunga malattia. Nel corso della sua carriera, Negri ha indossato anche la casacche di Mantova, Palermo, Bagheria, Vicenza e Genoa.

