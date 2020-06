Juventus-Lecce 4-0: highlights, voti e tabellino della partita che ha inaugurato la 28esima giornata del campionato di Serie A appena terminata

Juventus-Lecce 4-0: per mezz’ora la squadra di Sarri dorme e a svegliarla ci pensa Lucioni che si fa cacciare per un ingenuo ma netto fallo di Bentancur. Ronaldo e Bernardeschi sprecano gol incredibili, ma il solito Dybala nelle ripresa suona la sveglia e da lì in poi cambia tutto.



A segno anche Cristiano Ronaldo, ancora su rigore, Higuain che torna al gol e De Ligt. Così provvisoriamente i bianconeri vanno a più 7 sulla Lazio. E martedì saranno a Genova contro la squadra di Nicola.

Juventus-Lecce : tutti gli highlights, voti e tabellino

Di seguito tabellino, voti e highlights della gara della 28esima giornata di Serie A, Juventus-Lecce 4-0.



MARCATORI: 53′ Dybala, 61′ rig. C. Ronaldo, 83′ Higuain, 85′ De Ligt

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny 6; Cuadrado 6, De Ligt 7, Bonucci 6, Matuidi 6; Bentancur 6.5 (68′ Ramsey), Pjanic 6.5, Rabiot 5 (51′ D. Costa 6); Bernardeschi 6 (77′ Muratore sv), Dybala 7 (77′ Higuain 6.5), C. Ronaldo 6.5. All.: Sarri 7.

LECCE (3-5-1-1): Gabriel 6; Donati 6.5, Lucioni 4, Paz 5.5; Rispoli 6.5, Shakhov 6, Tachtsidis 6, Mancosu 5.5 (72′ Barak sv), Vera 5 (78′ Calderoni sv); Petriccione (46′ Rossettini 5); Falco 5 (63′ Babacar). All: Liverani 5.5.

AMMONITI: Bentacur (J)

ESPULSO: Lucioni (L)

<<< Clicca qui per vedere in anteprima gli highlights di Juventus-Lecce >>>