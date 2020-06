A Varese in via Peschiera cinque veicoli coinvolti in un terribile incidente. Ferite sette persone e strada chiusa al traffico

A Varese, intorno alle 14.30, si è verificato uno spaventoso incidente in cui sono stati coinvolti cinque veicoli. È successo sulla statale 342 di via Peschiera. Sulla dinamica dell’incidente sono ancora in corso le indagini della polizia stradale. Quello che è chiaro finora è che lo scontro è stato decisamente violento. Ne è dimostrazione il fatto che i mezzi coinvolti sono stati deformati dall’impatto. Fra i veicoli che si sono scontrati fra di loro ci sarebbe anche uno scooter. Sul posto sono intervenuti immediatamente, oltre alla polizia locale, anche i vigili del fuoco e diverse ambulanze. Dopo la terribile carambola, per permettere il soccorso dei feriti e per liberare la carreggiata la statale è stata chiusa al traffico.

LEGGI ANCHE -> Ancona, bambina investita da un richiedente asilo ubriaco: È in coma

I feriti dell’incidente sulla statale di Varese

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco di Varese che con l’ausilio di un fuoristrada e di un’autopompa hanno provveduto a mettere in sicurezza i veicoli e le persone coinvolte. I vigili hanno anche supportato il personale medico delle diverse ambulanze che hanno raggiunto la statale 342. Sarebbero addirittura sette le persone che hanno avuto bisogno di cure mediche, di queste alcune sono state trasportate all’ospedale di Varese fortunatamente solo in codice giallo. I feriti sarebbero in maggioranza giovanissimi: un ragazzo di 18 anni, due ragazze di 19 e 21 anni, tre uomini tra i 25 e i 59 anni e una donna 41enne. Tutti sono stati portati in ambulanza all’ospedale di Circolo in codice giallo.

LEGGI ANCHE -> Regno Unito, persone accoltellate in un hotel: allarme terrorismo