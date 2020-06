Trovati dei nuovi positivi nel focolaio dell’azienda bolognese del corriere Bartolini: il comunicato della Regione Emilia Romagna

Nuovi positivi oltre i 64 censiti fino alla giornata di ieri nella sezione logistica della Bartolini di Bologna. La Regione Emilia-Romagna comunica infatti che, nelle ultime 24 ore, ha rilevato 46 nuovi casi di cui 39 asintomatici. La maggioranza vive in provincia di Bologna. Secondo i dati aggiornati alle ore 12, sono tre i decessi totali: uno nel capoluogo di regione, uno a Ferrara ed uno a Modena per un totale di 4252 morti da inizio epidemia.

Focolaio Bartolini, l’Ausl Bologna pensa di sospendere l’attività

Nelle ultime ore, nonostante la gravità del focolaio nel magazzino bolognese di Bartolini, il responsabile commerciale Marco Zazzani aveva fatto sapere che non si sarebbero fermati: “Mentre il Paese era fermo noi abbiamo continuato a sostenere i cittadini con le consegne dei beni necessari. Noi svolgiamo un servizio necessario ed abbiamo messo in campo tutte le azioni concordate per evitare questa evenienza”.

Stamane, però, l’Ausl di Bologna ha fatto sapere che potrebbe valutare comunque la sospensione dell’attività nelle prossime ore. “Attendiamo i risultati – spiegano – dei tamponi eseguiti anche ad amministrativi, autisti e altro personale. Faremo una valutazione del focolaio: se ci sono evidenze epidemiologiche e condizioni specifiche, per come si è manifestato, potrebbe essere una strada da percorrere quella di proporre la sospensione dell’attività”.

