Coronavirus: la recente impennata di casi in Italia fa principalmente riferimento ai due focolai di Bologna e Mondragone. Quest’ultimo ha riacceso antiche tensioni mai risanate.

Il focolaio di Mondragone (Caserta) sembra quasi esser stato utilizzato come pretesto per riaccendere vecchie tensioni tra due “fazioni” della popolazione: la comunità bulgara, ormai presente da anni e i cittadini locali. L’impennata di casi nel comune, che ha conseguentemente portato a un crollo del turismo ha fatto infuriare i residenti, pronti ad accogliere ancora una volta i turisti.

Dall’altra parte, la comunità bulgara, l’altra faccia della medaglia. Anch’essi, esasperati da anni di lavoro paragonato a sfruttamento, sono scesi in piazza in cerca di riscatto. Ma è il focolaio ad aver scaldato gli animi. Come riporta La Stampa, il primo caso è quello di una donna, la quale, recatasi in ospedale prima del parto, ha scoperto di essere affetta dal virus. Da lì un’escalation di casi, con 49 persone positive. Questo ha costretto le autorità ad imporre una quarantena, almeno fino a fine mese.

Da quanto si apprende, qualcuno ha però deciso di violare l’isolamento, scendendo in piazza, nonostante l’obbligo di non lasciare l’abitazione. Il risultato? Il caos. La folla sfoga la sua rabbia e, tra urla e minacce, iniziano a lanciare oggetti (sassi e sedie dai balconi, a dir la verità) contro le autovetture bulgare. Staccano le loro targhe e, come leggiamo da La Stampa, le mostrano “come trofei”.

Caos a Mondragone: il focolaio riaccende vecchi conflitti

Nel pieno dei conflitti, anche un agente di polizia è rimasto lievemente ferito. Le parole di alcuni manifestanti locali, riprese da La Stampa, mettono in luce l’indignazione dei cittadini: “Siete stati troppo permissivi”, riferendosi alle misure di sicurezza violate dai bulgari.

Il governatore De Luca, in questo clima di tensione ha fatto sapere che gli interventi saranno rapidi e rigorosi: “Se dovessimo avere 100 positivi dopo 3-4 mila tamponi di screening, sarà chiusa tutta Mondragone”. Oltre alla necessità di isolare immediatamente i positivi, c’è l’urgenza di placare le tensioni. De Luca ha fatto, tra l’altro, intervenire anche l’esercito. A prender parola sulla delicata questione è stato poi il sindaco di Mondragone, Virgilio Pacifico, il quale ha ribadito come in questo momento il problema sociale è forte e non è il momento di acuire queste vecchie tensioni.

F.A.