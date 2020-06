Renate Blauel, l’ex moglie di Elton John, ha presentato all’Alta Corte di Londra un procedimento legale contro il cantante sposato nel 1984

Renate Blauel, la donna tedesca che nel 1984 ha sposato Elton John, ha avviato un procedimento legale nei confronti del cantante presso l’Alta Corte di Londra. A darne notizia sono stati oggi diversi tabloid inglesi anche se non sono state fornite le motivazioni. I termini del procedimento contro il cantante di Crocodile rock sono infatti coperti dalla legge a tutela della privacy. In termini burocratici per ingiunzione si intende sostanzialmente la richiesta di un saldo da parte di un creditore. Si può immaginare che all’origine del procedimento ci sia l’accordo finanziario che la coppia ha stipulato nel 1988 quando il matrimonio è finito. Accordo che a quanto pare Elton John non avrebbe soddisfatto. Intanto mentre l’avvocato di sir Elton si trincera dietro un “no comment” quello della Blauel si è limitato a dichiarare che la speranza è di una risoluzione “amichevole” della vicenda.

Renate Blauel: l’ex moglie di Elton John

Elton John e l’ex moglie Renate si sarebbero incontrati durante la registrazione dell’album Too Low for Zero. Dopo solo un anno sono convolati a nozze il 14 febbraio del 1988. Un matrimonio durato appena quattro anni durante i quali la coppia non ha avuto figli. Dopo il divorzio sir Elton ha annunciato pubblicamente la sua omosessualità sposando nel 2014 David Furnish insieme al quale ha due figli. “Ho spezzato il cuore di una donna che amavo – ha scritto il cantante nel libro Rocketman – lasciarsi è stato molto doloroso ma non c’è stata mai cattiveria“. Elton John ha inoltre dichiarato che l’affetto che lo lega a Renate Blauel è dovuto anche alla decisione della donna di ritirarsi dalla scena pubblica decidendo di non rilasciare mai interviste di gossip maligno.

