Covid-19, attenzione al desametasone: non funziona per tutti i pazienti. Secondo una ricerca britannica la cura sarebbe adatta solo ai casi più gravi e non a chi presenta una forma lieve

I risultati di una ricerca provenienti dall’Inghilterra, sono stati condivisi con la stampa internazionale nelle ultime ore. Si parla delle cure farmacologiche per il Covid-19 e nella fattispecie dell’utilizzo del desametasone.

I pazienti affetti da coronavirus che versano in gravi condizioni, sviluppano una risposta infiammatoria sistemica che può portare a lesioni polmonari e disfunzione di organi multisistemica. È stato proposto che i potenti effetti antinfiammatori dei corticosteroidi potrebbero prevenire o mitigare questi effetti dannosi. Benefici però, che non vanno bene per tutti i pazienti, o almeno non per quelli che presentano sintomi lievi.

Secondo le analisi dei ricercatori inglesi, condotte su pazienti ospedalizzati nel Regno Unito, chi ha ricevuto desametasone aveva un tasso di mortalità ridotto rispetto a quelli che avevano effettuato cure standard. I malati gravi (definiti come coloro che necessitavano di ossigeno supplementare) avevano ottimizzato la loro risposta immunitaria, arrivando a fare a meno della ventilazione meccanica. Non è stato osservato alcun beneficio invece del desametasone invece, nei pazienti che non hanno richiesto ossigeno supplementare al momento del ricovero.

Nessuna panacea quindi per il coronavirus, ma una forma di cura per le situazioni più delicate, per tutti coloro che presentano disturbi seri all’apparato respiratorio.

