Oltre il 40% dei clienti di un resort sciistico ad Ischgl, in Austria, ha gli anticorpi contro il coronvirus: lo studio dell’Università di Innsbruck

L’università di Innsbruck, secondo quanto riferito dal The Guardian, ha condotto uno studio sui clienti di un resort sciistico di Ischgl, in Austria. Oltre il 40% di queste persone ha risultato avere gli anticorpi contro il coronavirus. Questa cittadina presente nella valle di Paznaun si ritieni sia stato il primo epicentro della pandemia dell’Europa. Molti turisti hanno poi portato il Covid-19 in Germania, Gran Bretagna, Danimarca, Belgio, Olanda, Brasile ed Israele.

LEGGI ANCHE—> Regno Unito, persone accoltellate in un hotel: allarme terrorismo

Coronavirus in Austria, ad Ischgl non è ‘immunità di gregge’

I ricercatori hanno fatto il test all’80% dei turisti del resort di cui 1.259 adulti e 214 bambini. Il direttore dell’istituto di virologia dell’università Dorothee von Laer ha parlato del maggior livello di infezione al mondo fino ad ora. Solo il 15% delle persone con anticorpi ha avuto sintomi, mentre il restante 85% è stato asintomatico. Gli esperti comunque dicono che non è ancora possibile di parlare di immunità di gregge. Per la cronaca, in val Gardena sono infatti il 27% mentre a Ginevra il 10% gli abitanti con anticorpi.

Intanto in Austria abolito l’obbligo della mascherina e da settembre ripartiranno i cosiddetti mega-eventi con all’aperto fino a 10.000 ed al coperto fino a 5.000 partecipanti. Nonostante ciò, il cancelliere Sebastian Kurz avvisa la popolazione di restare vigile perché il virus non è per niente scomparso.

LEGGI ANCHE—> Allarme bomba all’Ikea di Ancona: gli aggiornamenti

Tutti gli aggiornamenti sul CORONAVIRUS sul nostro canale TELEGRAM >>> https://t.me/covid19LiveINEWS24