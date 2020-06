Dopo 20 anni di messa in onda, chiude La Prova del Cuoco: l’ultimo emozionante saluto dell’attuale conduttrice Elisa Isoardi

Quest’oggi è andata in scena quella che probabilmente, dopo 20 anni di messa in onda, è stata l’ultima puntata de La Prova del Cuoco. Negli ultimi due anni a condurlo, dopo l’addio di Antonella Clerici, è stata Elisa Isoardi che di è congedata dal pubblico con le parole che a tratti hanno lasciato spazio alla commozione.

“Ringrazio tutti, studio, regia, fotografia, tutto ciò che c’è intorno, la produzione e la Rai. Saluto tutta la famiglia che in questi venti anni ha realizzato il programma con grande passione”.

Prima che il risultato abbia decretato il vincitore della classica sfida tra Pomodoro e Peperone, si è lasciata andare così: “Siete stati tutti davvero fantastici. Oggi io non piango forse solo perché ancora devo realizzare. Mi dispiace molto perché compiva venti anni. Vi ringrazio ancora per ciò che mi avete dato e spero che sia un arrivederci e non un addio. Porto nel mio cuore il sorriso di ognuno di voi”. Poi ha dato spazio ai saluti di Claudio Lippi e degli altri.

Alcuni voci, in merito al programma che dalla prossima stagione prenderà il posto de La Prova del Cuoco, hanno del paradossale. Pare che sarà Antonella Clerici a condurre un nuovo programma di cucina nella tarda mattinata. Non si sa se esso verrà trasmesso dalla casa nel bosco di Arquata o in studio a Milano. Proprio colei che lasciò in pompa magna due anni fa, potrebbe spodestare il suo vecchio programma e la sua nuova conduttrice.

Chiude La Prova del Cuoco, la storia ventennale

La Prova del Cuoco nasce dal format della BBC ‘Ready Steady Cook’ e va in onda per la prima volta il 2 ottobre del 2000 prodotto da Rai con Endemol. La conduttrice storica, presente fin dalla prima puntata, è stata Antonella Clerici che negli anni ha fatto delle sue migliori spalle Anna Moroni e Beppe Bigazzi.

La prima volta venne sostituita da Elisa Isoardi nel 2009 perché in procinto di partorire. Ritorna per la stagione del 2010 e vi rimane fino al 2018 quando, colpita profondamente dalla morte di Fabrizio Frizzi, decide di ritirarsi e lasciare spazio ai giovani. Ritorna dunque la Isoardi che nell’ultimo anno si è affiancata al co-conduttore Claudio Lippi. Il motivo della chiusura si attribuisce al calo di spettatori.

#LaProvadelCuoco:

Perché dopo 20 anni di messa in onda oggi ha chiuso i battenti uno dei programmi più iconici della tv italianapic.twitter.com/ICi84JGHNY

— Perché è in tendenza? (@perchetendenza) June 26, 2020