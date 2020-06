Calciomercato Napoli, clamoroso scambio con la Roma: coinvolte due punte. Le due società potrebbero trovare la quadratura del cerchio in attacco con una maxi plusvalenza reciproca

Il calciomercato sta entrando nel vivo, di pari passo con la ripresa del campionato di Serie A. Le contrattazioni sono aperte dall’inizio di giugno, anche se i contratti si potranno depositare ufficialmente solo a partire dal primi settembre. Diverse società si stanno guardando intorno per sistemare alcune pedine e realizzare plusvalenze utilissime ai dissestati bilanci. Il lockdown ha lasciato strascichi più o meno pesanti ovunque e ha portato alla definizione di una finestra trasferimenti più orientata agli scambi che all’acquisizione pura. Soprattutto in Italia, quasi nessuno può permettersi spese folli, ma la fantasia dei Ds può ovviare ai limiti finanziari. In quest’ottica Napoli e Roma starebbero pensando di intavolare una trattativa piuttosto complessa ma estremamente vantaggiosa per entrambe. Una modifica dei rispettivi attacchi basati su un cambio alla pari tra Under e Milik.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Abbonamenti Roma, via ai rimborsi: come richiedere il voucher

Calciomercato Napoli, clamoroso scambio con la Roma: coinvolte due punte

Giuntoli ha intavolato da tempo la trattativa per il rinnovo di Milik, arrivato ad un anno dalla scadenza del contratto (giugno 2021). per ora però, non sembrano esserci grosse novità, con l’entourage del giocatore che si starebbe guardando intorno. Per non rischiare di perderlo a parametro zero l’unica opzione rimarrebbe quella della cessione. La Juventus si è fatta sotto ma non intende pagarlo più di 20 milioni, cifra ritenuta inaccettabile dalle parti di Castel Volturno. Dal canto suo la Roma, dopo aver chiuso per Pedro, ha bisogno di creare plusvalenze per alleggerire il bilancio. Nella lista dei partenti figura anche Cengiz Under, finito dietro a Carles Perez nelle gerarchie di Fonseca. Un reciproco favore tra le due grandi del Centro-Sud potrebbe favorire l’aspetto tecnico ed economico. Dando una valutazione di 40 milioni ciascuno, i bilanci sorriderebbero e gli allenatori avrebbero giocatori funzionali al progetto. Gattuso perderà in estate Callejon e probabilmente Younes, quindi ha bisogno di qualcuno sulla destra. A Trigoria invece stanno valutando di cedere Dzeko all’Inter per alleggerire il monte ingaggi e Milik ne sarebbe il naturale sostituto.

Nei prossimi giorni sono attesi sviluppi importanti. Se son rose fioriranno.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Napoli, Callejon giocherebbe gratis i prossimi mesi: la proposta