Batman, due clamorosi ritorni ma anche un debutto molto intrigante nel futuro al cinema. I rumors sui prossimi film intrigano i fans



Batman, due clamorosi ritorni, un debutto e tante novità per un personaggio che non conosce crisi. Dal debutto moderno sul grande schermo nel 1989 in poi sono stati scritti tanti capitoli. Allora c’erano Michael Keaton e Tim Burton, oltre a Jack Nicholson. E nel prossimo futuro? Ancora Burton, ancora Keaton più Johnny Depp che sarebbe pronto a vestire i panni di Joker.

Al momento solo in realtà rumors, ma molto intriganti anchje se è necessario andare con ordine. La prossima uscita previosta infatti è quella con ‘The Batman’, con uscita prevista nel 2021 anche se le rfiprese sono state sospese per il Covid-19. Protagonista un inedito Robert Pattinson, affiancato da Zoe Kravitz come Catwoman.

Solo il primo capitolo di una nuova trologia dedicata al pipistrello più famoso dei fumetti, ma con un progetto molto pèiù ampio. Perché nel prossimo futuiro a Hollywood cominceranno a girare anche ‘The Flash‘, diretto da Andy Muschietti (quello di IT). L’uscita è prevista solo ad inizio giugno 2022, ma la vera notizia è che Micheal Keaton dovrebbe tornare a vestire i panni di Batman 32 anni dopo la prima volta

La notizia è stata rilanciata negli ultimi giorni dal sito The Wrap, che parla di trattative in atto e della possibilità concreta che si concretizzino. Non l’unica novità in vista però, ché HBO Max è al lavoro per un live-action di ‘Batman of the Future‘. E qui si giocherebbe due jolly: il ritorno alla regia di Tim Burton, ma anche Johnny Depp come nuovo Joker.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Cinema, svelato il poster di “Diabolik”: il film dei Manetti Bros in arrivo a fine anno

Burton e Depp insieme in effetti li abbiamo visto diverse volte, a cominciare da Edward Mani di Forbice che per entrambi è stato un punto di svolta. In più l’attore statunitense è anche il padrino dei due figli del regista a dimostrazione che il loro rapporto va ben al di là del piano lavorativo.

E così l’idea di una collaborazione per Batman (con l’uomo in nero ancora da trovare) intriga. Lo youtuber Mikey Sutton rincara la dose spiegando che il progetto prevede un riadattamento di ‘Return of the Joker‘, film di animazione uscito nel 2000 ma solo in versione video.

Burton conosce bene la magteria avendo diretto i primi due capitoli della saga, Batman e Batman – Il ritorno. Allora non riuscì a portare tutte le sue idee e alla fine fu costretto ad accettare anche dei compromessi pur di risucire a terminare il primo film. Oggui però, a 62 anni, può permettesi di fare (quasi) tutto e l’accoppiata comn Johnny Depp promette di essere davvero esplosiva.