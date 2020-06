Addio a John J. Mooney, l’inventore del catalizzatore: aveva 90 anni. Il ricercatore americano è morto a causa delle conseguenze di un ictus lo scorso 16 giugno

John J. Mooney, inventore del catalizzatore, è morto all’età di 90 anni lo scorso 16 giugno. La notizia è stata recentemente riportata dal New York Times. Il ricercatore americano si è spento nella sua casa di Wyckoff, nel New Jersey.

La causa della morte è legata alle complicazioni seguite ad un ictus, da cui era stato colpito nelle scorse settimane.

Il signor Mooney era un diplomato di scuola superiore che lavorava come impiegato in una società del gas quando i suoi colleghi lo incoraggiarono a perseguire una formazione universitaria. Dopo aver conseguito una laurea e due master, ha ottenuto la bellezza di 17 brevetti durante la sua carriera di 43 anni con la Englehard Corporation a Iselin, NJ.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> E’ morto Paul Fortune, il designer delle star di Hollywood: aveva 69 anni

Addio a John J. Mooney, l’inventore del catalizzatore: aveva 90 anni

Tra le sue invenzioni più riuscite c’è sicuramente il convertitore catalitico a tre vie, che è stato descritto dalla Society of Automotive Engineers come una delle 10 innovazioni più importanti nella storia dell’automobile.

L’Agenzia per la protezione ambientale ha stimato che le emissioni di gas di scarico delle più recenti autovetture, veicoli sportivi, camion e autobus generano circa il 99 percento in meno di scorie rispetto ai modelli degli anni ’70.

Lo sviluppo di convertitori catalitici è stato stimolato da normative internazionali che imponevano la produzione di benzina senza piombo, che ha notevolmente compromesso l’efficacia dei dispositivi antinquinamento esistenti.

Mooney e Carl D. Keith, un chimico, hanno sperimentato con successo il catalizzatore su un modello Volvo del 1973. Negli anni successivi, dopo aver ottenuto il brevetto, hanno commercializzato in tutto il mondo il sistema di riduzione delle emissioni, rimasto in voga per moltissimo tempo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Morto Marc Fumaroli, maestro di letteratura e retorica: aveva 88 anni