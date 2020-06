Nuovi problemi per WhatsApp, con il Brasile che sospende i pagamenti attraverso l’applicazione. Si rischiano multe e sanzioni amministrative.

E’ nata da appena una settimana la nuova funzione di WhatsApp, chiamata Pay, eppure già c’è un paese che ha bloccato tale servizio: il Brasile. Una battuta d’arresto improvvisa e del tutto inaspettata quella della nuova funzionalità di Menlo Park.

Il motivo, però, arriva direttamente dalla Banca nazionale del Brasile, che ha giustificato la sospensione del servizio al fine di poter “preservare un ambiente competitivo adeguato”. Inoltre sempre la Banca Carioca vuole così garantire “il funzionamento di un sistema di pagamento intercambiabile, veloce, sicuro, trasparente, aperto ed economico“.

Al momento lo stop all’app del gruppo Facebook sembrerebbe momentaneo, con la banca centrale pronta a valutare i rischi comportati da WhatsApp Pay sul sistema di pagamento del Brasile. Infatti il paese di Jair Bolsonaro vedrà prima se la funzionalità sarà conforme ad una legge del 2013 che regola i pagamenti digitali.

WhatsApp Pay, la preoccupazione del Brasile sul trattamento dati

A destare ancora più preoccupazioni al Brasile è come vengono trattati i dati degli utenti sulla funzionalità Pay. Infatti cresce il timore che l’applicazione trattenga preziosi dati personali, specie quelli legati al trasferimento del denaro e alle spese. Così facendo, WhatsApp riuscirebbe a capire ancor di più le abitudini degli utenti.

L’applicazione di Facebook Inc. però ha più volte ribadito la sicurezza della crittografia end-to-end, in grado di proteggere le chat degli utenti e di conseguenza anche i pagamenti.

Così dopo l’annuncio arrivato dal governo brasiliano, le banche hanno informato Visa e Mastercard, partner di WhatsApp, di sospendere tutti i trasferimenti di denaro tramite l’applicazione. Ma non solo, infatti il Brasile ha minacciato i due partner con pesanti multe e sanzioni amministrative.

Nonostante lo stop nel paese brasiliano, WhatsApp ha già annunciato che continuerà a collaborare con la banca centrale e i partner locali per sbloccare la situazione. L’obiettivo numero uno dell’app, infatti, è quello di garantire un modello aperto.

WhatsApp Pay, che da oltre due anni è speriementato in India, era pronto a sbarcare su un altro grande mercato come quello brasiliano, ma nonostante ciò ha subito un pesante stop. Una funzione che sembrava entusiasmare, visto che è senza spese di commissione per gli utenti, mentre per le aziende pagano una commissione del 3,99% rispetto al denaro trasferito.

L.P.

