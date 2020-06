Usa, i rapporti con la Cina sarebbero ai ferri corti. È quanto riportato dal South China Morning Post, che parla di un clima simile ad una seconda Guerra Fredda tra i due paesi

I rapporti tra la Cina e gli Usa non sono di certo idilliaci. Le due maxi potenze mondiali sono ai ferri corti da diversi anni, ma la situazione sembrerebbe essere in netto peggioramento. Le comunicazioni militari tra i due paesi erano già molto poche e, negli ultimi mesi, si sono ridotte ai minimi storici.

Allo stesso tempo, aumentano i pattugliamenti sia delle marine che delle aeronautiche nella zona del Mar cinese meridionale e nei pressi di Taiwan. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, due navi da guerra – nel 2018 – sono arrivate a una distanza di soli 41 metri. Poco meno di tre mesi fa, un episodio molto simile: una nave americana e una cinese erano a soli 100 metri di distanza.

Usa, il rapporto con la Cina è da “pre Guerra Fredda”

I rapporti tra Usa e Cina potrebbero incrinarsi in maniera definitiva nel giro di qualche mese. Al momento, nell’oceano Pacifico ci sono ben tre portaerei americane, che fronteggiano diverse navi d’assalto cinesi. Sempre dalla Cina, l’esercito ha fatto volare alcuni aerei da caccia non lontano da Taiwan. Di tutta risposta, i Marines americani hanno fatto navigare un sottomarino, poi captato dai sonar giapponesi. Intervistato al South China Morning Post, il presidente del National Institute for South China Sea Studies Wu Shicun ha analizzato l’attuale contesto.

“Tra Cina e Usa non corre buon sangue da tempo” spiega l’esperto: “Ma il rischio di un conflitto materiale ora è più alto che mai“. Secondo quanto riportato da un report pubblicato a Pechino, di tutta la flotta americana il 60% sarebbe dedicato all’oceano Pacifico e ad eventuali mosse contro i cinesi. Un semplice errore, o una strategia politica premeditata, potrebbero portare a scontri veri e propri. Il clima è ormai da pre Guerra Fredda.

