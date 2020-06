Continuano i casi di Police Brutality negli Usa. Nella giornata di ieri la polizia ha ucciso un ragazzo ispanico soffocandolo. Spunta il video sul web.

Non si arrestano i casi di Police Brutality negli Stati Uniti, con la polizia di Tucson, Arizona, che nella giornata di ieri ha ucciso un ragazzo ispanico. Il suo nome era Carlos Ingram Lòpez, aveva 27 anni.

Secondo il video spuntato sul web, il ragazzo ispanico ha perso la vita proprio come George Floyd. Infatti la polizia lo ha prima ammanettato e poi lo ha tenuto con volto a terra per circa dodici minuti, mentre Ingram Lòpez chiedeva dell’acqua. Il ragazzo infatti non riusciva a respirare ed ha chiesto più volte alla Polizia dell’acqua, sia in inglese che in spagnolo.

In giornata sono spuntati anche i nomi dei poliziotti coinvolti: Samuel Routledge, Ryan Starbuck e Jonathan Jackson. Dopo l’accaduto è intervenuta anche la sindaca di Tucson, Regina Romero, tra l’altro ispanica. Romero si è detta “profondamente turbata e indignata”, offrendo poi le condoglianze alla famiglia della vittima.

Police Brutality, in Georgia tre incriminati per l’omicidio di Ahmaud Arbery

Intanto in Georgia proseguono gli sviluppi della vicenda Ahmaud Arbery, ragazzo afroamericano di 25 anni ucciso mentre faceva jogging a Brunswick. La città è nota negli Usa per essere stata a lungo luogo di violenze segregazioniste.

Quello di Arbery è uno dei nomi più invocati durante le manifestazioni del Black Lives Matter, come simbolo del razzismo dei suprematisti bianchi in Usa. Dopo l’omicidio inspiegabile del ragazzo, nonostante i video spuntati sul web, la polizia non ha preso nessuno in arresto per ben due mesi. I provvedimenti sono stati presi solamente dopo il video girato in rete di uno dei tre uomini che gli hanno dato la caccia.

Le immagini sconvolgenti hanno poi portato all’arresto di Gregory McMichael, 64 anni, e del figlio Travis, 34, visibili nel video mentre inseguono e uccidono il ragazzo. Arrestato anche l’uomo dietro al filmato, un certo William Bryan. Le accuse che pendono sulla testa dei tre criminali vanno dall’omicidio all’aggressione aggravata.

L.P.

