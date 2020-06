Il presidente degli Usa, Donald Trump, annuncia la riduzione delle truppe in Germania. Per il tycoon pronto lo spostamento delle forze militari in Polonia.

Non c’è pace per gli Usa, con il presidente Trump che lancia un nuovo e clamoroso annuncio. Infatti il leader degli Stati Uniti è pronto a spostare le truppe militari dalla Germania alla Polonia. Secondo il 45esimo presidente a stelle e strisce, il paese governato da Angela Merkel non avrebbe rispettato l’impegno di incrementare le spese militari del 2% del Pil.

L’annuncio di Trump è avvenuto a sorpresa, durante l’incontro alla Casa Bianca con il leader polacco, Andrzej Duda. L’incontro politico è il primo dall’inizio del lockdown ed è avvenuta, come di consueto nel Giardino delle Rose. Il tycoon ha colto l’occasione per puntare nuovamente il dito contro quegli alleati europei definiti insolventi, che non pagano il contributo alla Nato.

Ancora una volta, così, il presidente americano lancia una stoccata alla Germania, stato membro dell’alleanza Atlantica. Infatti Trump ha ricordato che il paese tedesco non raggiunge l’obiettivo concordato di un bilancio per la difesa pari al 2% del Pil. In merito il presidente americano ha annunciato che sarà soddisfatto solamente quando tutti i membri pagano la quota giusta.

Usa, Trump applaude la Polonia: “U n vero amico e un partner fidato da 250 anni”.

Durante l’incontro con Duda, Trump ha avuto modo di complimentarsi con il paese polacco, definendolo un alleato fidato da oltre 250 anni. Di tutta risposta, il leader della Polonia ha affermato: “E’ nostra convinzione che è profondamente giusto assicurare la permanenza di truppe americane in Europa“.

Infatti è recente l’annuncio di Trump del ritiro di ben 9.500 soldati dalle basi in Germania. All’inizio si era pensato di un possibile rientro in patria per le milizie, ma poi si è appreso che saranno trasferite in Polonia. Così il presidente americano ha confermato che ridurrà le forze in Germania. Parte tornerà in Usa, altri invece saranno trasferiti al confine polacco.

Inoltre le forze militari saranno ridimensionate in tutta europa, andando a ridurre la propria presenza, proprio in quei paesi in cui non ci sarebbe stato l’impegno preso con la Nato. Vedremo quali saranno le prossime mosse di Trump e quali saranno i paesi penalizzati dal ritiro delle truppe americane.

L.P.

