Unieuro ha lanciato ufficialmente la versione estiva del Black Friday, rinominandolo “Bastard”: tutti i dettagli sulle date.

L’annuncio è arrivato direttamente dal sito ufficiale di Unieuro: il “Bastard Black Friday”, nella sua versione estiva è pronto ad essere lanciato. A partire dalle ore 9:00 di domani, 26 giugno, fino all’8 luglio, la nota catena commerciale proporrà a tutti i clienti importanti sconti vantaggiosi.

La campagna pubblicitaria è stata anche lanciata su Youtube attraverso un video con un testimonial del tutto singolare: Adriano Pappalardo. Quest’ultimo seppur lontano da tempo dai riflettori televisivi, gode di una certa fama sui social, soprattutto a seguito della sua lite con Antonio Zequila.

Seppur non si hanno ancora ufficialità circa i prodotti che l’azienda ha deciso di scontare, si possono fare delle stime in base alle precedenti tipologie di promozione lanciate da Unieuro.

Unieuro: arriva il Bastard Black Friday

La società non ha fatto sapere ancora quali tipologie di prodotti rientreranno nelle offerte. Come riporta Tuttotech, la catena ha però solitamente impiegato due tipologie di promozione: una riguarda l’abbattimento dell’Iva, che porterebbe un ribasso del 18% sui prodotti; l’altra tipologia riguarda sconti graduali, di solito tra il 20 e il 30%. Solitamente, i prodotti Apple non rientrano in queste offerte, ma senza ufficialità, questo non si può ancora affermare.

Di solito, le offerte applicate dalla società riguardano un po’ tutte le categorie: dagli Smartphone, ai Computer, passando per Smartwatch, aspirapolveri e condizionatori.

Si attende con ansia la giornata di domani per conoscere, con precisione, tutte le offerte lanciate da Unieuro.

