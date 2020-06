Montecitorio, Vittorio Sgarbi scatena il caos alla Camera: dopo il suo intervento, caratterizzato da pesanti insulti, viene portato via di peso.

Quanto accaduto in Aula a Montecitorio è al limite del verosimile. Vittorio Sgarbi si è esibito, ancora una volta, in uno dei suoi show, scatenando il caos. Il tutto è avvenuto durante l’esame per il Decreto Giustizia, che, come riporta Open, ha ottenuto 256 voti favorevoli, contro i 159 contrari e 4 astenuti, ricevendo il via libera definitivo.

Ma ciò che ha catturato l’attenzione è stato il caos scatenato da Vittorio Sgarbi con il suo intervento. Ricoprendo di pesanti insulti la vicepresidente della Camera Mara Carfagna e lanciando durissime parole contro la magistratura. Come si può vedere dal video, pubblicato su Youtube dalla pagina Radio Radio TV, Vittorio Sgarbi, dopo aver ricevuto l’invito a lasciare l’aula, ha continuato con le offese, costringendo i presenti a portarlo via di peso.

Sgarbi, insulti e parole offensive alla Camera: lo portano via in braccio – VIDEO

Non solo parole offensive verso la magistratura: Vittorio Sgarbi, nel suo personalissimo show si è rivolto, in maniera offensiva anche nei confronti della deputata Bartolazzi. Quando la vicepresidente l’ha invitato ad abbandonare l’aula, Sgarbi si è dapprima seduto tra i banchi di Fratelli d’Italia, per poi sedersi su quelli della Lega. A quel punto, deciso a rimanere lì di forza, il critico d’arte è stato preso di peso e portato via.

La stessa vicepresidente della Camera, Mara Carfagna, ha commentato la scena con queste parole: “Sgarbi ha trasformato in uno Show quest’Aula”.

Come riporta Open, anche il Ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede ha espresso solidarietà alla deputata Bartolazi e a Mara Carfagna.

