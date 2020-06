Rientro a scuola, il leader della Lega, Matteo Salvini, ha indirizzato un duro attacco nei confronti dell’operato di Lucia Azzolina: “Un disastro”.

Disastroso: con questo termine, il leader della Lega ha commentato le linee guida annunciate dalla ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina. Come riporta Skytg24, Matteo Salvini si è espresso nell’ambito di una manifestazione di protesta davanti al ministero di Viale Trastevere, a Roma.

Il duro attacco di Salvini riguarda principalmente le modalità attraverso cui i ragazzi dovranno far rientro nelle classi: “Mi rifiuto di mettere mia figlia di 7 anni a settembre in una classe buia, senza insegnanti e senza tutele”.

Scuola: Salvini protesta contro le linee adottate dal governo

Secondo il leader della Lega, oggi all’opposizione, la Ministra Azzolina non sarebbe in grado di gestire la complicata situazione relativa ai rientri: “Non c’è certezza su come si riparte e quando si riparte”. Tra le altre cose, ciò che non va giù a Salvini è il fatto che in tutta Europa i bambini sono rientrati a scuola, mentre in Italia ancora no.

Secondo l’ex vice-premier lo stato in cui si trova al momento il ministero dell’Istruzione è caotico. Secondo Salvini non c’è alcuna certezza per gli studenti né, tanto meno, per insegnanti e presidi scolastici. Il leader ha confermato di essere presente alla manifestazione di protesta non come senatore, ma in qualità di genitore.

