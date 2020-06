Per la serie ricette dolci: la torta Sacher. Il suo gusto così travolgente l’ha portata, di diritto, in tutte le tavole del mondo. Prepariamola insieme.

La torta Sacher trae la sua origine nella Vienna del XIX secolo. Oggi, non esiste pasticceria che non abbia questo fantastico dolce tra le scelte. La sua preparazione è molto semplice e si avvale di passaggi molto veloci. Un altro grandissimo punto a suo favore è la facile reperibilità dei suoi ingredienti. Vediamo insieme come preparare un’ottima Sachertorte.

Torta Sacher: gli ingredienti

Cioccolato fondente 60%: 75 g più 185 g per la copertura

Albumi: 3

Tuorli: 3

Burro morbido: 65 g

Farina 00: 65 g

Sale fino: un pizzico

Zucchero: 90 g

Zucchero a velo: 20 g

Vaniglia: un baccello

Confettura di albicocche: 150 g

Panna fresca liquida: 125 g

Ricette dolci: la preparazione della torta Sacher

Iniziamo la preparazione: sciogliamo a bagnomaria il cioccolato fondente. Mettiamo in una ciotola il burro morbido e lo zucchero a velo. Aggiungendo un pizzico di sale, iniziamo a montare. A questo punto uniamo i semi di vaniglia estratti e continuiamo a montare. Aggiungiamo ora i tuorli delle uova e continuiamo a montare il composto. Versiamo ora il cioccolato fuso e giriamo fin quando il composto non risulterà uniforme. Montiamo ora gli albumi ad alta velocità e, non appena saranno montati leggermente, aggiungiamo lo zucchero semolato continuando a montare. Uniamo ora i due composti, mescolando con una spatola.

A questo punto, aggiungiamo un po’ di farina setacciata e mescoliamo. Siamo pronti per infornare: versiamo l’impasto in una teglia per torte precedentemente imburrata e cuociamo: forno statico a 170 gradi per circa 35 minuti. Trascorso il giusto tempo, sforniamo e lasciamola raffreddare, solo allora possiamo toglierla dallo stampo. A questo punto, dividiamo in due la torta, per orizzontale, formando due dischi. Stendiamo sulla base (primo disco) la confettura di albicocche e ricopriamo col secondo disco.

Siamo pronti per preparare la ganache. Scaldiamo in un pentolino la panna, portandola quasi a bollore e aggiungiamo il cioccolato fondente. Mescoliamo bene, fin quando non risulterà ben lucido. La nostra ganache è pronta, siamo pronti per versarla sopra la torta. Mentre la versiamo sulla torta, aiutiamoci con una spatola per stenderla bene e far cadere quella in eccesso.

Una volta terminata la glassatura, mettiamo la nostra Sachertorte in frigorifero a freddare, per circa 20 minuti.

