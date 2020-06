La sfortunata parabola discendente di Pietro Puzone, da campione d’Italia con il Napoli alla vita da clochard. Intanto i conoscenti chiedono aiuto.

Classe 1963 e grande amico di Diego Armando Maradona, Pietro Puzone faceva parte del Napoli che nella stagione 1986-87 conquistò il suo primo storico scudetto. Nonostante le pochissime presenze in prima squadra, Puzone era diventato grande amico del “Pibe de Oro”, che dopo la vittoria dello “scudo” affermo che quella vittoria era di tutti, anche del compagno Pietro.

I due infatti erano grandi amici soprattutto fuori dal campo, dove insieme erano soliti trascorrere nottate all’insegna della trasgressione e della mondanità. Puzone però, nonostante il suo ruolo in squadra, entrò nel cuore dei tifosi anche grazie ad una partita di beneficenza organizzata nella sua Acerra, in cui partecipò anche “El Diez” argentino. Il match fu organizzato per permettere ad una famiglia acerrana di raccogliere fondi per una delicata operazione ad uno dei figli.

Amichevole che tra l’altro non fu autorizzata dall’allora presidente Corrado Ferlaino. Nonostante ciò, il Napoli di Maradona diede spettacolo contro una squadra dilettantistica. A documentare la partita c’è anche un filmato amatoriale che da anni è diventato virale da anni.

Puzone, dal Napoli dei sogni alla vita da clochard: il declino del calciatore

Dopo la conquista dello scudetto in maglia azzurra, Puzone andò a giocare altrove. Prima Catania, poi Spezia ed infine torna a casa, all’Ischia Isolaverde, per disputare l’ultima stagione della sua carriera.

A 30 anni dal ritiro, il calciatore vive ancora nella sua Acerra, anche se per lui non è assolutmente un momento facile. Infatti Puzone è oramai diventato un clochard. A testimoniarlo c’è anche un cittadino di Acerra, che ha scritto ad una trasmissione radio partenopea affermando: “Pietro versa in condizioni disumane: è diventato un clochard, dorme sulle panchine e, probabilmente, è malato. Abbiamo segnalato al sindaco questa situazione, ma nessuno è intervenuto“.

Una decadenza, quella dell’ex calciatore, documentata anche da un video di qualche anno fa che girava su Facebook. Il suo declino, con molte probabilità inizia con la scomparsa del capo ultras Pasquale D’Angelo, che perse la vita durante una trasferta del Napoli a Mosca.

A testimoniare sulle condizioni dell’ex calciatore, poi è intervenuto nella stessa radio partenopea anche il sindaco di Acerra, che ha dichiarato: “Con Pietro siamo riusciti un paio di volte a fargli fare una doccia e a fargli indossare vestiti puliti per consentirgli di recarsi al Sert in condizioni decenti, ma purtroppo il colloquio con i dottori non è andato bene“.

Intanto sul web è partito un appello per aiutare l’ex calciatore, con qualche tifoso che propone a qualche ex compagno del primo Napoli scudettato di incontrare lo stesso Puzone. Un incontro che sicuramente gli farebbe bene, magari ricordando quella magica stagione 1986-87.

