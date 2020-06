Un bimbo di 9 mesi è arrivato ieri al pronto soccorso dell’Ospedale pediatrico Santobono di Napoli. I genitori escludono l’ipotesi della violenza

A Napoli, un bimbo di appena 9 mesi pieno di lividi, con uno zigomo gonfio e lesioni sia alla bocca che al cavo orale da cui fuoriusciva sangue. È stata questa la terribile emergenza che i medici del pronto soccorso dell’Ospedale pediatrico Santobono sono stati chiamati a soccorrere ieri. A darne notizia è il quotidiano Il Mattino che dalle sue pagine riferisce che sul caso sta già indagando la Procura per i minorenni del capoluogo campano. L’ipotesi che al momento è stata avanzata è che il bimbo sia stata vittima di un’inaudita violenza nata all’interno del nucleo familiare.

La famiglia esclude la violenza sul bimbo

Intanto la famiglia del bimbo di 9 mesi si è affrettata ad escludere categoricamente che il piccolo sia stato vittima di violenza. Secondo la madre e la nonna paterna il bimbo soffrirebbe di alcune patologie che sarebbero responsabili delle sue condizioni. Lo scopo degli inquirenti sarà di verificare se tali patologie possano essere compatibili con le condizioni del bambino. Sembrerebbe che il piccolo fosse arrivato all’ospedale di Napoli già nel mese di marzo per essere curato da effetti che erano stati ricondotti ad una “sindrome da scuotimento“. A seguito del ricovero il bimbo era già stato sottratto ai genitori ed affidato alle cure della nonna materna. Il Mattino fa sapere che la donna ieri, quando il bimbo è stato portato al pronto soccorso del Santobono in quelle drammatiche condizioni, non era presente.

