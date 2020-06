Levissima ha lanciato un concorso che mette in palio oltre 100 monopattini elettrici. Fino a quando sarà valido e come partecipare

Il post lockdown e il Bonus Mobilità concesso dal governo stanno rendendo i monopattini elettrici il mezzo di trasporto del momento. Acquistabile a prezzi convenienti o noleggiabile nelle grandi città, permette di spostarsi in maniera comoda e veloce, evitando di rimanere imbottigliati nel traffico.

Chi è residente in città con più di 50mila abitanti non ha particolari problemi: il Bonus Mobilità permette di risparmiare fino al 60% sul prezzo del monopattino. Per chi invece non rientra nei requisiti richiesti dall’incentivo, o che vuole tentare la sorte e ricevere il mezzo in regalo, c’è Levissima che arriva in aiuto. Con il suo nuovo concorso, infatti, saranno messi in palio oltre 100 esemplari unici (non è ancora noto il modello).

Monopattini elettrici, il concorso Levissima: fino a quando sarà valido e come partecipare

Grazie al concorso Levissima, alcuni fortunati avranno la possibilità di vincere un modello unico e gratuito degli oltre 100 monopattini elettrici in palio. Valido dal 4 maggio scorso fino al prossimo 31 dicembre (le stesse scadenze del Bonus Mobilità), permetterà a tutti coloro che acquisteranno un fardello o una bottiglia singola d’acqua di tentare la sorte e portarsi a casa il mezzo di trasporto del momento. L’estrazione non è però valida per le referenze ISSIMA da 33cl.

Una volta aver acquistato la confezione d’acqua, basterà recarsi su questo sito e inserire i dati del documento d’acquisto. Fatto ciò, il portale web comunicherà in pochi secondi l’eventuale vincita, chiedendo poi le informazioni per la consegna del monopattino direttamente a casa.

