A Mestre insolita sorpresa per chi ha cercato di acquistare un biglietto dell’autobus alla colonnina. Sul display un hacker mostra la home di un sito porno

L’home page di un sito porno sulla colonnina per l’acquisto dei biglietti dell’autobus alla fermata dell’Atvo di corso del Popolo a Mestre. Sono state queste le insolite immagini che si sono presentate davanti agli occhi di chi ha cercato di acquistare stamattina un ticket. Secondo l’Atvo, la Società di trasporti pubblici del Veneto Orientale, si è trattato di un attacco da parte di hacker e annuncia accertamenti. A comparire sarebbe stata soltanto la home page di un noto sito per adulti, immagini che fortunatamente sono state bloccate nel giro di pochi minuti.

LEGGI ANCHE -> Donna in cura per una sinusite: infettata da un’ameba mangia cervello

Le indagini sul attacco porno degli hacker

Secondo l’azienda di trasporti Atvo, l’hacker sarebbe riuscito a mostrare la home del sito porno forzando il sistema informatico delle colonnine. Il fatto è stato inoltre ripreso da una persona di cui al momento si ignora l’identità, forse lo stesso hacker, che ha poi anche postato il video sui social. Dopo pochi minuti l’Atvo è riuscita a riprendere il controllo informatico della colonnina e a bloccare il contenuto porno. Sono già stati avviati accertamenti, insieme all’azienda produttrice del sistema informatico delle colonnine, per accertare in che modo l’hackeraggio sia stato possibile. Lo scopo primario delle aziende chiaramente è di evitare che episodi simili possano ripetersi in futuro. Dopo le scuse agli utenti dei mezzi pubblici l’Atvo ha dichiarato che la sua intenzione è quella di sporgere denuncia.

LEGGI ANCHE -> Scimmia alcolista ferisce 250 persone e uccide in cerca di liquore