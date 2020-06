Mantova, 15enne trovata morta in un canale: era scomparsa da poco. Il ritrovamento del cadavere è stato effettuato dai Carabinieri di Casalmaggiore

Un terribile fatto di cronaca è accaduto in provincia di Mantova nel corso del pomeriggio. Il cadavere di una ragazza di 15 anni è stato ritrovato nelle acque del canale Navarolo, nella zona di Gerbolina a Viadana. La giovane era scomparsa nel corso della mattina per motivi oscuri alla famiglia. In base a quanto riferito dai soccorritori, la vittima di origine indiana, sarebbe morta per annegamento. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, sarebbe scivolata da sola mentre correva vicino al corso d’acqua.

Subito sono scattate le indagini ad opera del nucleo dei carabinieri della stazione di Casalmaggiore. Non viene esclusa per ora nemmeno la pista del suicidio volontario o dell’omicidio.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Milano, organizza spedizione per vendicare uno stupro: sfiorata tragedia

Mantova, 15enne trovata morta in un canale: era scomparsa da poco

I genitori proprio questa mattina avevano denunciato la sua scomparsa alle forze dell’ordine, rimanendo all’oscuro dei motivi dell’allontanamento.

La ragazza, che avrebbe compiuto tra poco 16 anni, risiedeva con la famiglia a Fossacaprara, una piccola frazione di Casalmaggiore in provincia di Cremona al confine col Mantovano.

La mamma e il papà avevano provato per ore a contattarla al telefono non ricevendo alcuna risposta. Il cadavere è stato rinvenuto poco dopo le 18.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Milano, fugge dopo aver ucciso a botte la moglie: fermato 56enne