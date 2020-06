Per Emilio Fede, arrestato pochi giorni fa a Napoli, non sono state adottate nuove misure e gli atti per competenza territoriale vengono trasmessi a Milano

Il caso di Emilio Fede, arrestato a Napoli lunedì sera, si è chiuso senza che nessun nuovo provvedimento venisse adottato. L’accusa avanzata verso l’ex direttore del Tg 4 è quella di aver violato gli arresti domiciliari. Fede per il suo ottantanovesimo compleanno aveva raggiunto la moglie per festeggiare nel capoluogo partenopeo. A sciogliere la matassa è stato l’appello all’autorizzazione del magistrato di Sorveglianza di Milano che aveva concesso al giornalista la possibilità di curarsi anche al di fuori della Lombardia. Al termine dell’udienza di convalida è arrivata la decisione del gip del tribunale di Napoli Fabio Provvisier. Per Emilio Fede quindi nessun nuovo provvedimento se non il ritorno a Milano dov’era agli arresti domiciliari.

La difesa di Emilio Fede

Gli avvocati di Emilio Fede sono riusciti ad evitare nuovi provvedimenti per il giornalista puntando la sua difesa principalmente su due cardini. Secondo i legali infatti il tribunale di Napoli innanzitutto non sarebbe territorialmente competente in quanto spetterebbe a quella lombarda. Una tesi appoggiata dal gip che nel provvedimento infatti ha precisato: “il reato è stato commesso a Segrate mentre a Napoli è stato solo accertato“. La seconda ipotesi presentata dagli avvocati Salvatore Pino e Gennaro Demetrio Paipais si baserebbe tutta sulla disposizione del Tribunale di Sorveglianza di Milano. L’autorizzazione a lasciare la regione per motivi di salute “da subito” è arrivata per Emilio Fede il 9 ottobre 2019. L’ex direttore al momento del fermo ha dichiarato “in qualità di uomo intelligente e furbo” che si trovava a Napoli per curarsi.

