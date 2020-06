I sondaggi in vista delle elezioni presidenziali vedono Joe Biden in vantaggio in 6 stati degli Usa: parte l’attacco di Donald Trump ai media

In vista delle elezioni presidenziali, Joe Biden è nettamente in testa rispetto all’attuale presidente Donald Trump. Il democratico, infatti, avanza in sei stati in bilico detti anche ‘battleground States’ con un margine di almeno 6 punti ed uno medio di 9.

Secondo quanto riferito dal New York Times, sono Michigan (+11%), Wisconsin (+11%), Pennsylvania (+10%), Florida (+6%), Arizona (+7%) e North Carolina (+9%). Tra i sostenitori c’è praticamente l’intero elettorato di colore: il 92% voterà Biden, il 2% Trump. Quest’ultimo però, dopo la pubblicazione degli ultimi sondaggi, è andato all’attacco dei media: “Le fake news e i falsi sondaggi non hanno mai fatto peggio di così. I media corrotti sono impazziti”.

Usa, perché Biden è in vantaggio su Trump

La metà dei sostenitori di Biden ha affermato che voterà il dem per una questione di ideali, mentre la restante parte lo farà solo per opporsi a Trump. Il 90% degli elettori afroamericani crede che il tycoon non abbia saputo affrontare la vicenda riguardante la morte di Floyd.

L’ex vicepresidente Biden, comunque, suscita poco entusiasmo tra i giovani. Tra le persone al di sotto dei quarant’anni, la percentuale cala dall’87% al 66%. Infine, il 50% reputa molto importante il fatto che, in caso di vittoria, Joe metta al suo fianco come vice una donna afroamericana.

