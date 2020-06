Desenzano, ragazzo disperso nel Lago di Garda: si era tuffato dal pedalò. Era in compagnia di alcuni amici ma dopo essere finito volontariamente in acqua non è più riemerso

Brutta disavventura per un ragazzo nelle acque del Lago di Garda. Poco dopo le 17 infatti, il giovane si è tuffato dal pedalò senza più riemergere. Era in compagnia di alcuni amici e stavano facendo una gita a bordo della piccola imbarcazione a pedali. Poi l’idea di immergersi in acqua con un salto. Gli altri sono rimasti ad attendere che tornasse a galla ma dopo diversi minuti non lo hanno più visto. Subito è scattato l’allarme attraverso una chiamata ai Vigili del Fuoco del distaccamento di Desenzano del Garda. Dopo pochi istanti i soccorritori sono arrivati sul posto e hanno raccolto la testimonianza dei coetanei, mettendosi immediatamente alla ricerca del corpo.

I Vigili del Fuoco, intervenuto con una barca e l’elicottero, sono stati assistiti nelle ricerche da un paio di imbarcazioni della Guardia Costiera. Sono stati coinvolti anche dei sommozzatori giunti per l’occasione da Venezia. Tra pochi minuti dovrebbero giungere sul posto anche i sommozzatori del nucleo di Milano, per continuare nelle ricerche. In base alle ricostruzioni fatte grazie alle dichiarazioni rilasciate dagli amici presenti, il pedalò si era fermato a largo della spiaggia Feltrinelli, quando il ragazzo si è tuffato. Per ora però nessuna traccia.

