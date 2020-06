Aumento dei casi positivi a Mondragone il nuovo focolaio di Covid-19 in Campania. Continuano le tensioni con la comunità di immigrati bulgari

C’è un clima di grande tensione e caos a Mondragone, in provincia di Caserta, dove da alcuni giorni è scoppiato un focolaio di Covid-19. Ad oggi sono arrivati a 49 i casi positivi, tutti provenienti dal complesso residenziale dei palazzi ex Cirio, dove abitano soprattutto molti immigrati di nazionalità bulgara. L’area del comune del litorale casertano è stata dichiarata zona rossa ed è stata dunque chiusa, ma gli immigrati, di cui qualcuno è positivo al Coronavirus ma asintomatico, hanno protestato stamattina. Essi vorrebbero andare a lavorare e alcuni sono anche usciti dalla zona rossa, con le proteste anche degli abitanti locali, che mal sopportano la presenza di immigrati.

Covid-19 tensione a Mondragone, il nuovo focolaio della Campania: arriva l’esercito

Sono giorni di alta tensione a Mondragone, in provincia di Caserta, dove si è verificato il più importante focolaio acceso di Covid-19 in Campania. 49 positivi, per lo più appartenenti alla comunità di braccianti bulgari residenti nei palazzi dell’ex Cirio, stanno protestando contro la chiusura del comune, dichiarato zona rossa. Di questi, 19 sono stati ricoverati all’ospedale, specializzato Covid di Maddaloni, ma 3 contagiati sono fuggiti, facendo perdere le loro tracce. Sulla vicenda è intevenuto il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca, che ha annunciato di aver avuto un colloquio con il Ministro dell’Interno Luciana Lamorgese, che ha inviato a Mondragone alcuni militari dell’esercito. L’ordinanza regionale con cui il comune è stato blindato è in vigore dal 22 giugno e terminerà il 30.

