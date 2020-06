Baby K e Chiara Ferragni insieme per il tormentone estivo

Una coppia tutta al femminile, fashion ed inedita quella di Chiara Ferragni e Baby K. Le due donne del palcoscenico italiano hanno deciso di duettare insieme per un nuovo tormentone estivo. “Non mi basta più” è il nome del singolo che uscirà oggi su tutte le piattaforme digitali ed in radio.

Distribuita da Sony Music Italy, scritta da Claudia Nahum – nome di battesimo dell’artista Baby K – è già disponibile in presave su Spotify al link https://forms.sonymusicfans.com/campaign/ baby- k-non-mi-basta-piu/.

Baby K e Chiara Ferragni insieme: l’entusiasmo dell’influencer

Incontenibile l’entusiasmo dell’imprenditrice digitale, Chiara Ferragni che si cimenta in qualcosa di nuovo. Mentre suo marito Fedez è abituato a stare davanti ad un microfono, la bellissima influencer è per la prima volta ospite in una canzone. Non è una canzone qualunque: si prospetta un tormentone estivo di alto livello.

E’ noto che Baby K fa tormentoni estivi da anni, “Roma-Bangkok”, “Playa”, “Buenos Aires” e “Da zero a cento”, sono soltanto alcuni dei titoli che abbiamo ascoltato ogni estate.