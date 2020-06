Whatsapp è pronta al lancio di un’interessantissima novità: gli sticker animati. Nell’arco di qualche giorno, la novità raggiungerà tutti gli utenti.

Sticker animati: questa è la suggestiva innovazione che Whatsapp sta lanciando nelle ultime ore. Come riporta Libero Tecnologia, gli sticker stanno arrivando, anche se, al momento, solo per la versione “beta”. A lanciare l’annuncio, come di consueto, è stato il blog WeBetaInfo. Come la stessa fonte fa sapere, il rilascio di questa nuova opzione è graduale e dovrebbe, nel giro di qualche giorno, raggiungere tutti gli utenti.

Come attivarli? È semplicissimo: bisogna innanzitutto disporre della versione 2.20.194.7 di WhatsApp beta se si utilizza uno smartphone Android, altrimenti la versione 2.20.70.26 beta per iOS se invece si utilizza iPhone.

Whatsapp lancia gli sticker animati: i dettagli

Gli sticker animati sono una novità molto interessante per tutti gli utenti di Whatsapp. Chiunque abbia fatto anche un solo “salto” su Telegram, sa di cosa si tratta. Sono, nello specifico, adesivi che si muovono e sono in grado di rendere ancor più divertenti le nostre chat. Come riporta Libero Tecnologia ora, finalmente, anche la versione beta di Whatsapp li ha rilasciati.

Da quanto si apprende, il rilascio di questa novità darà la possibilità di vedere gli adesivi animati, se qualcuno ce li invia. Inoltre,darà la possibilità di caricarli da terze parti, ovvero da aziende che li creano oppure, più semplicemente, scaricarli dallo store di Whatsapp.

Questa terza opzione è tuttavia la più semplice. L’applicazione darà la possibilità di scaricarli direttamente all’interno della chat e in pochi secondi saranno disponibili.

Come riporta Libero Tecnologia, al momento questa novità è presente solo per le versioni beta, ma, se i test andranno bene, gli adesivi animati saranno poi disponibili per tutti gli utenti.

