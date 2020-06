Presidenziali Usa: Joe Biden ha un sostenitore di lusso, l’ex presidente Barack Obama, che recentemente ha lanciato un durissimo attacco al suo successore.

Usa: il clima, in vista di novembre si scalda sempre di più e ad intervenire è l’ex presidente democratico, Barack Obama. Fermo sostenitore del suo ex vice Biden, nell’ambito di una raccolta fondi a favore del democratico, ha lanciato un durissimo attacco al presidente Trump. Come riporta Skytg24, l’ex presidente degli Stati Uniti ha detto che il modo di governare del suo successore è letteralmente “incompetente, disorganizzato e meschino”.

Come leggiamo dalla fonte, la presenza di Obama come sostenitore di Joe Biden ha fruttato alle casse della campagna una cifra molto alta. Infatti, l’ex presidente gode ancora di grande popolarità tra gli americani e le sue parole contro l’attuale presidente possono pesare molto tra i votanti. Obama ha criticato il suo successore principalmente per la gestione dell’emergenza e si è detto fiducioso e ottimista sulle scelte dei più giovani, affinché possano mandar via dalla Casa Bianca l’attuale presidente.

Leggi anche >>> Ue, pronto il blocco per i turisti Usa: ancora troppi contagi

Usa: dopo le critiche di Obama, la risposta di Trump

“Un disastro”, questo – secondo Trump – accadrà se il democratico dovesse vincere le prossime elezioni. La risposta all’ex presidente è arrivata immediatamente. Come riporta Skytg24, il presidente ha tenuto un discorso, davanti a circa tremila persone in Arizona, alla Dream City Church di Phoenix. Inoltre, si sono anche verificati diversi disordini tra manifestanti e polizia locale.

Le parole del tycoon accusano i democratici di voler “paralizzare il paese”. Secondo Trump, il suo avversario politico sarebbe in mano alla “sinistra radicale che odia i valori, la storia e tutto ciò che rende orgogliosa l’America“.

Potrebbe interessarti anche: Usa, tensione alla Casa Bianca: attacata la statua di Jackson – VIDEO

F.A.