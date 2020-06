Continua a salire il bilancio dei decessi in seguito alla forte scossa di terremoto avvenuta in Messico. Secondo le agenzie locali sarebbero 6 i morti.

In seguito alla forte scossa di terremoto verificatasi nella giornata di ieri, il Messico continua a contare danni e decessi causati dal violente sisma. Infatti come vi abbiamo raccontato nella giornata di ieri, nel paese centro-americano, una scossa di magnitudo 7.5 ha fatto tremare l’intera nazione, provocando non pochi danni.

A confermare il drammatico bilancio ci ha pensato il governatore di Oaxaca, Alejandro Murat, che ha annunciato almeno 6 morti ed una decina di feriti. Ma non solo, infatti sono diversi anche gli ingenti danni agli edifici. Tra le vittime ci sarebbero anche due persone che sarebbero state travolte da una frana. Una di essa ha perso la vita, mentre l’altra è gravemente ferita. Sempre il governatore Murat ha annunciato la presenza di 15 persone intrappolate sotto ad un edificio. Fortunatamente però è stato revocato l’allerta tsunami che era scoppiata in seguito al terremoto.

TerermotO Messico: la scossa che ha fatto tremare la nazione

Nella giornata di ieri, così, una forte scossa di terremoto ha impaurito l’intera nazione messicana. Secondo i dati riportati dall’Istituto Nazionale di Geologia e Vulcanologia, il sismografo ha raggiunto un picco di 7.6 di magnitudo sulla scala Richter.

Inoltre sempre secondo l’INGV il sisma ha avuto coordinate geografiche: latitudine 16.14, longitudine -95.74, ad una profondità di 20 km. Inoltre l’epicentro del terremoto è stato individuato proprio nella città di Oaxaca. Subito dopo il sisma, la nazione centr-americana ha lanciato l’allarme tsunami che fortunatamente è rientrato nelle ore successive. Vedremo se nelle prossime ore il bilancio dei decessi continuerà a salire o se si arresterà a quota sei.

