Un altro evento viene annullato: quest’anno niente maratona di New York

Uno degli eventi sportivi più grossi, con maggior organizzazione e partecipazione al mondo, salta un anno. La 50° edizione della maratona di New York è ufficialmente annullata. Tuttavia non è la prima volta che accade: nel 2012 fu annullata causa uragano Sandy.

Il Coronavirus non fa sconti a nessuno. Circa 50.000 corridori, 10.000 volontari e un milione di tifosi lungo le strade della città, dovranno rinunciare per quest’anno alla gara.

A proposito di eventi mondiali annullati, anche la Germania ha dovuto affrontare l’annullamento dell’Oktoberfest 2020. La celebre festa della birra, si sarebbe dovuta svolgere dal 19 settembre al 4 ottobre 2020, ma, vista l’emergenza Coronavirus, è arrivato l’annuncio dell’annullamento.

Come riporta Adnkronos, l’annuncio è arrivato direttamente dal Primo Ministro della Baviera, Markus Soeder, il quale ha affermato che, seppur “l’Oktoberfest è la festa più bella del mondo, è impossibile mantenere le distanze di sicurezza”. Dunque, mancando le condizioni per il normale svolgimento della festa, si è deciso per l’annullamento dell’edizione 2020, la 187esima edizione della festa.