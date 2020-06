Lutto nel calcio femminile: è morta la giovanissima Arianna Varone in seguito ad un tragico incidente stradale avvenuto in queste ore.

Tragedia assurda nel mondo del calcio femminile. Ad appena 21 anni è infatti morta la giovanissima Arianna Varone, difensore classe ’99 che indossava la casacca del Riozzese. Fatale un tragico incidente stradale, in cui è rimasta coinvolta la ragazza nella notte tra il 23 e il 24 giugno. Ecco il comunicato ufficiale apparso sulla pagina Instagram della sua ormai ex società: “La Società ASD Riozzese, sgomenta e affranta, comunica che nella notte per un tragico incidente stradale è venuta a mancare la nostra Arianna Varone. Ci stringiamo al dolore della famiglia alla quale siamo e saremo sempre vicini. Il Presidente Mileto Faraguna”.

