Torna in campo l’Inter di Antonio Conte, pronta a sfidare alle 19:30 il Sassuolo. Andiamo a vedere dove sarà possibile assistere al match di Serie A.

Continua la rincorsa al primo posto dell’Inter di Antonio Conte, che alle 19:30 sarà impegnata nel match di ritorno contro il Sassuolo. All’andata i nerazzurri si imposero nel match del Mapei Stadium con un rocambolesco 3-4, grazie alle doppiette di Romelu Lukaku e Lautaro Martinez.

Un Inter che sembra essersi lasciata alle spalle l’eliminazione in Coppa Italia inflitta dal Napoli. Infatti la squadra allenata da Conte è tornata subito con la testa al campionato, vincendo per 2-1 nella partita casalinga contro la Sampdoria. In goal ancora una volta Lautaro Martinez e Romelu Lukaku.

D’altra parte l’Inter si troverà di fronte un Sassuolo in cerca di riscatto. Infatti i neroverdi sono reduci da una cocente sconfitta contro l’Atalanta. Un ritorno amaro quello della compagine allenata da Roberto De Zerbi, che contro la Dea ha subito ben quattro goal. Vedremo se i neroverdi riusciranno a subito a riprendersi conquistando punti preziosi in chiave salvezza.

Inter-Sassuolo, dove seguire il match in streaming gratuito

Sarà Sky ad offrire il match del Meazza a tutti gli appassionati del “pallone”. Infatti il match sarà trasmesso in diretta tv esclusiva su Sky Sportb 1 HD e Sky Sport Serie A HD. A fare da contorno alla match ci sarà il solito grande pre e post partita degli studi della tv di Murdoch.

Ma sarà possibile anche seguire il match gratuitamente sulla piattaforma streaming di Sky, ossia SkyGo. Infatti chi è un abbonato alla pay-tv, potrà seguirte il match direttamente da pc, tablet o smartphone.

Non solo SkyGo, la partita delle 19:30 sarà offerta anche da NowTv, piattaforma streaming affiliata a Sky. Proprio Now Tv offre a tutti i nuovi utenti un mese di prova gratuito, in cui sarà possibile assistere a tutti i match di Serie A. Dopo il mese gratuito, il cliente sarà libero di sottoscrivere l’abbonamento a soli 9,99€ al mese.

L.P.

