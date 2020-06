Incendio nella casa romana del noto showman Rosario Fiorello: solo paura per lui e la sua famiglia. Possibile cortocircuito alla base di tutto

Tanta paura per lo showman Rosario Fiorello e la sua famiglia. Secondo quanto riferito infatti dall’Ansa, nella tarda mattinata di ieri in casa sua si è verificato un incendio. A dare l’allarme sarebbe stato un suo familiare. Prontamente accorsi i soccorsi, le fiamme pare abbiano colpito solamente nella stanza da letto dell’abitazione. Diverse sono le ipotesi del motivo alla base dell’incendio, la più accreditata quella riguardante un cortocircuito. Nella casa sono in corso alcuni lavori. L’uomo ha deciso di non commentare l’accaduto.

LEGGI ANCHE—> Cinema, svelato il poster di “Diabolik”: il film dei Manetti Bros in arrivo a fine anno

Fiorello bis insieme ad Amadeus a Sanremo 2021

Ora è ufficiale, nel 2021 sarà nuovamente Amadeus a condurre il Sanremo. Insieme a lui anche Fiorello, ma potrebbe esserci una terza persona. Pochi mesi fa, insieme al duo Fiore–Amadeus, abbiamo visto Tiziano Ferro. L’anno prossimo, invece, potrebbe esserci Jovanotti. Quest’ultima indiscrezione è pervenuta da Dagospia che fa anche i nomi delle possibili presenze femminili: Elena Sofia Ricci e Miriam Leone. Potrebbe, inoltre, cambiare il regolamento della gara come anticipato da Amadeus. Infine, si lavora anche al rispetto delle distanze interpersonali nel caso di una possibile nuova ondata del coronavirus. Ulteriori novità si avranno nelle prossime settimane.

LEGGI ANCHE—> Don Barone, l’incubo non è finito: la setta esiste ancora? – VIDEO