Emily Ratajkowski si fa bionda, spiazza il web e divide i suoi fans. Meglio adesso o prima? C’è chi apprezza il look più ‘oscuro’ e selvaggio, e chi invece le chiede di tornare alla normalità.

Emily Ratajkowski cambia look e diventa bionda

La novità è di queste ore, con la modella statunitense che ha presentato il suo nuovo look attraverso tre nuovi post su Instagram. “Bionda, grazie mille”, scrive nel primo taggando l’azienda Kerastase con cui ha effettuato questo cambiamento.

“Boom! Emily Ratajkowski è diventata bionda e siamo ossessionati dal suo nuovo look”, ha risposto il marchio attraverso la propria pagina ufficiale. “Giorno 1 come bionda”, ha in seguito aggiunto la 29enne nata a Londra. Infine un ultimissimo scatto del giorno in costume, per una combo letale composta tra le curve mozzafiate e la nuova chioma.

Il dibattito tra i fans si è poi diviso anche nei commenti dei vari post. “Divina”, “La versione dark” e “lei può tutto”, riferisce la prima fazione. L’altra, invece, si divide tra “nooo” disperati, emoticon dispiaciute e richieste di tornare alla normalità. C’è chi si chiede se la cosa sia temporanea o semi definitiva. E poi c’è chi semplicemente si limita a guardare…

