Uno dei film più attesi dell’anno. Diabolik arriverà nei cinema a fine 2020: nel cast Luca Marinelli, Miriam Leone e Valerio Mastandrea. Ecco il primo teaser poster del film.

Un piccolo omaggio per i tanti fan di uno dei ladri più famosi del mondo dei fumetti, rilasciata finalmente la prima immagine del film su Diabolik diretti dai Manetti Bros. La lavorazione ha subito inevitabilmente uno stop a causa della pandemia di Coronavirus, ma la data di debutto nelle sale cinematografiche dovrebbe rimanere il 31 dicembre 2020.

Dal fumetto al grande schermo, un percorso ben noto ai tanti appassionati di Marvel e DC che ora vede protagonista anche il celebre ladro ideato da Angela Giussani nel 1962.

Diabolik, il film: Valerio Mastandrea nei panni dell’ispettore Ginko

Finalmente fa la sua comparsa la prima locandina ufficiale, rappresentante Diabolik (Luca Marinelli) impegnato a nascondersi in un tombino. Il tutto sotto alla celebre scritta che caratterizza la testata da ormai quasi 70 anni. Ad affiancare Marinelli altri attori di assoluto spessore: nei panni dell’affascinante Eva Kant ci sarà la bellissima Miriam Leone, il ruolo dell’ispettore Ginko invece – storico rivale per antonomasia del protagonista – sarà invece di Valerio Mastandrea.

Con loro nel cast anche Serena Rossi e Claudia Gerini, tutti agli ordini di Marco e Antonio Manetti, meglio noti come i Manetti Bros. Al momento si sa molto poco di questo adattamento cinematografico, se non come detto che farà il suo debutto in sala il prossimo 31 dicembre.

In attesa di poter ammirare un trailer ufficiale circolano solo pochi scatti rubati sul set. Non potrà certamente mancare la macchina di Diabolik per eccellenza, la storica Jaguar E che da sempre lo accompagna nei suoi rocamboleschi furti, tra nascondigli segreti e gadget degni di Batman (per rimanere in tema cinematografico).

