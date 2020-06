Con un post sulla sua pagina Facebook, il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora ha dato l’ok per la ripresa del calcetto. Manca solo il via libera di Speranza

Per gli sport a contatto ci siamo quasi. È questo quello che emerge dal post pubblicato poco fa dal ministro dello Sport Vincenzo Spadafora. Cresce l’attesa per milioni di appassionati di calcetto, vogliosi di tornare a sfidarsi su un campo da calcio a 5.

Inizialment, dopo una prima data fissata, il Consiglio dei ministri decise di rimandare il via libera per gli sport a contatto al 25 giugno. “Io ho dato l’ok per la ripresa del calcetto e per la riapertura dei centri sportivi” scrive Spadafora: “Manca solo il via libera del ministro Speranza, poi si potrà ricominciare“. Già da domani dovrebbero essere approvate le indicazioni per la ripresa immediata.

Calcetto, dal 25 giugno si potrà tornare a giocare

Dopo settimane di attesa, di date annunciate e di dietrofront, finalmente ci siamo: da domani 25 giugno i campi di calcetto potranno riaprire i cancelli. Lo stesso ministro dello Sport Vincenzo Spadafora ne ha dato conferma con un post su Facebook. Fino a pochi minuti fa, ha spiegato di esser stato in videoconferenza con il Presidente Bonaccini e i rappresentanti della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome. Tutti hanno dato il benestare agli sport di contatto, stilando le indicazioni per la ripresa immediata.

Cambieranno diverse regole, e sarà comunque obbligatorio rispettare tutte le norme di sicurezza. Le docce saranno chiuse, così come gli spogliatoi. Sarà perciò obbligatorio arrivare al campo di gioco già vestiti in maniera idonea. La mascherina andrà indossata prima e dopo l’attività, e bisognerà mantenere le distanze sia in entrata che in uscita dalla struttura sportiva.

