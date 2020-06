Sfida dal sapore di Champions League quella tra Atalanta e Lazio. Andiamo quindi a vedere dove seguire il match del Gewiss Stadium in Tv e streaming.

Il match più atteso della serata di Serie A, con molte probabilità è quello tra Atalanta e Lazio. Una sfida dal sapore di Champions League, con la Dea pronta a tenersi stretto il quarto posto ed i biancocelesti che ce la metteranno tutta per restare ad un solo punto di distanza dalla Juventus capolista.

Infatti gli uomini di Simone Inzaghi torneranno in campo dopo quasi quattro mesi di inattivitò. L’ultima partita giocata, infatti, risale al 29 febbraio, in cui i biancocelesti si imposero per 2-0 nel match casalingo contro il Bologna. Sarà difficile per Immobile e compagni riprendere subito il ritmo partita, ma i tre punti sono indispensabili per continuare ad inseguire il sogno “Scudetto“.

Dall’altra parte abbiamo i padroni di casa dell’Atalanta. La Dea è già tornata in campo tre giorni fa, aggiudicandosi la sfida contro il Sassuolo con uno spettacolare 4-1. Il match ha fatto riscoprire a mister Gasperini un Duvàn Zapata straripante. L’attaccante colombiano proverà a ripetersi anche nel match contro i biancocelesti.

Andiamo quindi a vedere dove sarà possibile assistere al match della 27esima gironata di Serie A.

Atalanta- Lazio, dove seguire il match in streaming gratuitamente

Il match tra Atalanta e Lazio si disputerà alle ore 21:45 nel deserto Gewiss Stadium. Sarà un match entusiasmante, come quello dell’andata concluso con il risultato di 3-3, dopo una rocambolesca rimonta dei biancocelesti.

Anche questo match sarà offerto da Sky ed andrà in onda sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite).

Ma non solo, infatti Sky permetterà agli abbonati che non sono a casa, di seguire il match sulla paittaforma streaming di SkyGo. Così sarà possibile assistere al match sul proprio pc portatile, tablet e smartphone.

SkyGo non sarà l’unica soluzione in streaming. Infatti il match sarà trasmesso anche sulla piattaforma streaming affiliata Sky, NowTv. Per chi non ha ancora sottoscritto un abbonamento alla piattaforma, sarà possibile sfruttare il mese di prova gratuita, per poi decidere liberamente se attivare il servizio a soli 9,99€ al mese.

L.P.

Per altre notizie sul mondo del Calcio, CLICCA QUI !