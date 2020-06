Match dal sapore di Europa League quello delle 19:30 tra Verona e Napoli. Andiamo a vedere dove assistere al match di Serie A in streaming gratuito.

Dopo aver conquistato la Coppa Italia a Roma lo scorso mercoledì, il Napoli di Gennaro Gattuso sono pronti a tornare in campo, in quella che è la sfida Europa League contro il Verona.

Grande entusiasmo in casa partenopea, con gli “Azzurri” galvanizzati dalla conquista del primo trofeo stagionale. Il Napoli crede ancora nel piazzamento Champions League, anche se dista 12 punti dal quarto posto in classifica. Partendo bene alla ripresa in campionato, però, anche il sogno Champions potrebbe diventare realtà.

D’altra parte troviamo i padroni di casa che sono già ritornati ad assaporare l’atmosfera della Serie A. Infatti i ragazzi allenati da Ivan Juric sono scesi in campo già lo scorso sabato, conquistando una vittoria importantissima contro il Cagliari. Un altro successo permetterebbe alla compagine scaligera di sorpassare i partenopei ed agguantare il sesto posto.

Andiamo quindi a vedere dove assistere al match in streaming gratuito.

Verona-Napoli, streaming gratis: dove guardare la sfida Europa League

Non sarà possibile assistere al match tra Verona e Napoli in Tv, ma solamente attraverso il servizio offerto da Dazn. Infatti la piattaforma tedesca ha i diritti per il match del Bentegodi e sappiamo bene che non ha un canale dedicato nè sul digitale terrestre nè su altre piattaforme.

Il servizio di Dazn, infatti, è pari a quello di Now Tv o Netflix, bisognerà quindi collegarsi al sito internet della comapgnia tedesca per assistere al match. Ricordiamo a tutti che Dazn è un servizio a pagamento. Solamente se non avete ancora sottoscritto un abbonamento al servizio, potrete usufruire del mese di prova offerto dallo stesso Dazn ed assistere al match gratuitamente.

Infine ricordiamo che per sottoscrivere un abbonamento a Dazn, saranno necessari solamente 9,99€ al mese.

