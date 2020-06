Vaccino coronavirus, appuntamento nel 2021 per la casa farmaceutica Sanofi. Tempi più lunghi rispetto al progetto dell’AstraZeneca. L’amministratore delegato della società francese spiega anche le motivazioni.

Bisognerà aspettare ancora un anno per il vaccino anti-coronavirus a firma della Sanofi, casa farmaceutica francese che anche sta lavorando incessantemente. A riferirlo è la stessa azienda attraverso la figura del suo amministratore delegato.

Vaccino coronavirus, soluzione Sanofi pronta nel 2021

Ciò non significa che serviranno altre 365 giorni nello specifico per un rimedio definitivo, ma che quello varato dalla suddetta organizzazione necessiterà di questo arco temporale per offrire un prodotto dalla completa affidabilità.

La Sanofi, impegnata nel progetto insieme alla britannica GlaxoSmithKline (GSK), ci metterà dunque più tempo rispetto all’Università di Oxford in collaborazione con AstraZeneca. E a tal proposito è giunto anche un commento ufficiale: “Ci sono aziende che si muovono più velocemente, ma noi – ha riferito l’Ad – vogliamo essere brutalmente chiari parlandovi con assoluta sincerità”.

Paul Hudson continua così: “Non sempre la velocità è un bene. Anzi, questa ha diversi aspetti negativi. Perché significa che si è partiti lavorando da una base precedente, in molti casi composti dai rimedi anti-Sars, e proprio per questo potrebbe nemmeno essere efficace. Potrebbero poi subentrare anche problematiche per la fornitura in scala mondiale, dunque preferiamo prenderci i tempi necessari per poi realizzare il tutto adeguatamente”.

